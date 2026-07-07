A força-tarefa formada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberlândia, e pelas polícias Civil, Militar e Penal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (6), a terceira fase da Operação Murus para combater o tráfico de drogas no Triângulo Mineiro.

Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão. Os investigados são apontados como integrantes da estrutura logística e do esquema de distribuição de drogas na região.

Segundo o MPMG, as novas medidas cautelares foram autorizadas pela Justiça após o avanço das investigações e a análise das provas reunidas nas fases anteriores da operação.

As investigações seguem sob sigilo e terão continuidade a partir do material apreendido e das prisões realizadas nesta etapa.

O nome Murus, que significa "muralha" em latim, faz referência à unidade especializada Muralha do Triângulo Mineiro, responsável pela estratégia de repressão ao crime organizado na região.

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