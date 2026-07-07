A vacina contra a gripe (influenza) já está liberada para toda a população de Muriaé com mais de 6 meses de idade. A medida foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde após o Governo do Estado dar autonomia para que os municípios gerenciem a campanha de acordo com suas realidades locais.

A ampliação em Muriaé foi possível graças à chegada de novos lotes de imunizantes. O executivo não informou o número total de doses, mas garantiu que a expectativa é vacinar cerca de 15 mil pessoas nesta nova etapa para aumentar a cobertura vacinal e frear o avanço da doença.

Desta forma, garante o atendimento ao público geral sem prejudicar os grupos prioritários que começaram a ser vacinados na primeira fase da campanha.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Muriaé, como a gripe pode evoluir para casos graves e trazer complicações de saúde, a prevenção continua sendo o melhor caminho.

Onde e quando se vacinar:

A população pode procurar o posto mais próximo de casa ou a Central de Imunização. Veja os horários e locais de atendimento:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Central de Imunização: Rua Maestro Sansão, nº 236 (ao lado do Centro Administrativo).

Para receber a dose, basta levar o documento de identidade e, se possível, o cartão de vacinação.

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