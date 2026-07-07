Para aproximar a população da prevenção de desastres, a Defesa Civil de Barbacena dá continuidade, a partir desta quarta-feira (08), às oficinas comunitárias para a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres.
Os encontros, que seguem até sexta-feira (10) e servem como um espaço de escuta ativa para que os moradores apontem os problemas e vulnerabilidades de suas próprias ruas e bairros.
A iniciativa atende às diretrizes da Lei Federal nº 12.608/2012, que rege a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, reforçando a importância da participação popular no planejamento urbano seguro. Através desses encontros, a Defesa Civil consegue cruzar os dados técnicos com a realidade vivida pela comunidade, antecipando medidas de proteção de forma mais precisa.
Para facilitar a participação da comunidade, as reuniões acontecem de forma descentralizada, sempre em estruturas públicas de referência em cada região.
Confira o cronograma dos próximos encontros:
08 de julho (Quarta-feira): Território São Pedro
Local: Dependências do CRAS São Pedro
09 de julho (Quinta-feira): Território Correia de Almeida
Local: Dependências da Unidade Básica de Saúde (UBS)
10 de julho (Sexta-feira): Território Nova Suíça
Local: Dependências do CRAS Nova Cidade
A primeira oficina da série ocorreu na terça-feira (07), no Território João Paulo / Santa Maria. A Defesa Civil reforça o convite para que os moradores das próximas regiões participem e colaborem diretamente na construção de uma cidade mais segura contra desastres.
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