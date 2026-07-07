Para aproximar a população da prevenção de desastres, a Defesa Civil de Barbacena dá continuidade, a partir desta quarta-feira (08), às oficinas comunitárias para a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres.

Os encontros, que seguem até sexta-feira (10) e servem como um espaço de escuta ativa para que os moradores apontem os problemas e vulnerabilidades de suas próprias ruas e bairros.

A iniciativa atende às diretrizes da Lei Federal nº 12.608/2012, que rege a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, reforçando a importância da participação popular no planejamento urbano seguro. Através desses encontros, a Defesa Civil consegue cruzar os dados técnicos com a realidade vivida pela comunidade, antecipando medidas de proteção de forma mais precisa.

Para facilitar a participação da comunidade, as reuniões acontecem de forma descentralizada, sempre em estruturas públicas de referência em cada região.

Confira o cronograma dos próximos encontros:

08 de julho (Quarta-feira): Território São Pedro

Local: Dependências do CRAS São Pedro

09 de julho (Quinta-feira): Território Correia de Almeida

Local: Dependências da Unidade Básica de Saúde (UBS)

10 de julho (Sexta-feira): Território Nova Suíça

Local: Dependências do CRAS Nova Cidade

A primeira oficina da série ocorreu na terça-feira (07), no Território João Paulo / Santa Maria. A Defesa Civil reforça o convite para que os moradores das próximas regiões participem e colaborem diretamente na construção de uma cidade mais segura contra desastres.

Tags:

Defesa Civil | desastre | Risco