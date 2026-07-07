Um motociclista ficou ferido após bater em um carro na manhã desta terça-feira (7), na estrada que liga os distritos de Itamuri e Belisário, na zona rural de Muriaé. Com o impacto, a motocicleta pegou fogo.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu perto de Itamuri. Os militares foram acionados e controlaram o incêndio no veículo, que foi destruído pelas chamas.

O Samu também foi acionado, prestou os primeiros socorros ao motociclista que foi levado para o hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Militar também esteve na cena do acidente para registrar a ocorrência. O Trânsito precisou ser controlado. As causas do acidente serão investigadas

FOTO: Corpo de Bombeiros - Acidente em Muriaé

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