Atenção motoristas! O Governo de Minas Gerais divulgou o calendário de renovação e fiscalização do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) para este ano. De acordo com a portaria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MG), a cobrança do documento atualizado começa de forma escalonada a partir do mês de setembro.

Confira o cronograma de exigência:

Placas com final 1, 2 e 3: exigência a partir de 1º de setembro de 2026

Placas com final 4, 5 e 6: exigência a partir de 1º de outubro de 2026

Placas com final 7, 8, 9 e 0: exigência a partir de 1º de novembro de 2026

A partir dessas datas, o CRLV de 2026 passa a ser cobrado em blitze e fiscalizações por todo o estado.

Punições e como emitir

O condutor que for flagrado transitando com o veículo sem o licenciamento em dia comete uma infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade inclui multa no valor de R$ 293,47, acréscimo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a remoção do veículo para um pátio credenciado.

Para evitar punições, os proprietários podem emitir o documento diretamente pelo site oficial do Detran-MG. O documento pode ser apresentado tanto na versão digital, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, quanto impresso.

A liberação do CRLV de 2026 só ocorre após a quitação total do IPVA, da Taxa de Licenciamento Anual e de eventuais multas pendentes, além da resolução de impedimentos administrativos ou judiciais.

Caso o motorista tente emitir o documento antes do vencimento do imposto, o sistema exige apenas o pagamento da Taxa de Licenciamento. Os motoristas podem conferir se há pendências na aba "Consultar Situação do Veículo" no portal do órgão.

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