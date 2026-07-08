Um homem de aproximadamente 38 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) após permanecer por cerca de cinco horas no topo de uma torre de telefonia de aproximadamente 40 metros de altura, em Rochedo de Minas, na Zona da Mata. A operação de alta complexidade terminou com a vítima retirada em segurança e encaminhada para atendimento médico.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o homem permanecia em uma área de difícil acesso e apresentava comportamento compatível com uma situação de crise, o que exigiu uma abordagem especializada para garantir a segurança da operação.

Durante o atendimento, os militares utilizaram técnicas de salvamento em altura e gerenciamento de crises, buscando estabelecer diálogo e conquistar a confiança da vítima para que ela deixasse o local de forma voluntária.

Como a aproximação permaneceu inviável, a equipe realizou uma intervenção técnica cuidadosamente planejada, conseguindo conter o homem com segurança. Em seguida, os bombeiros utilizaram equipamentos específicos para realizar a descida controlada até o solo.

Após o resgate, a vítima foi entregue à Unidade de Suporte Avançado (USA) de São João Nepomuceno, que realizou o atendimento inicial e a encaminhou ao hospital para avaliação médica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência exigiu elevado nível de planejamento operacional, gerenciamento de riscos e preparo técnico, destacando a atuação especializada das equipes em operações de salvamento em altura voltadas à preservação da vida.