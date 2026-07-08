Um homem morreu na tarde desta terça-feira (7) após um acidente envolvendo uma moto e um ônibus na zona rural de Visconde do Rio Branco, no sentido da comunidade Rua das Pedras.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro, mas, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem sinais vitais. Segundo a equipe, o motociclista apresentava politraumatismos e estava em parada cardiorrespiratória.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a dinâmica da ocorrência, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria.

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