Um homem de 40 anos ficou ferido após ser atropelado na BR-040, em Santos Dumont, na tarde desta terça-feira (7). A vítima sofreu múltiplas lesões e precisou ser transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Juiz de Fora.

Segundo informações da equipe médica do Hospital de Misericórdia de Santos Dumont, o homem foi atingido por volta das 17h e apresentou fratura no úmero esquerdo, contusão pulmonar, fratura de arcos costais, pelve e costela direita.

O atendimento inicial no local foi realizado pela EPR, concessionária responsável pelo trecho da rodovia. Após avaliação médica, o SAMU realizou a transferência do paciente para Juiz de Fora, onde ele deu continuidade ao tratamento.

As circunstâncias do atropelamento não foram informadas.

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