Quatro homens foram presos pela Polícia Militar na última terça-feira (7) após uma denúncia de atitude suspeita perto de uma joalheria em Viçosa. Entre os detidos está um homem que fingia precisar de uma cadeira de rodas para esconder uma arma de fogo.

De acordo com a PM, uma equipe foi acionada para verificar o grupo que rondava o comércio. Ao fazer a abordagem, os policiais constataram que o homem na cadeira de rodas não tinha nenhuma deficiência física. Com ele, os militares apreenderam um revólver calibre 32 carregado com seis munições intactas.

Durante a identificação do grupo, o sistema da polícia revelou que o segundo suspeito abordado estava com um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso imediatamente.

Mais prisões

Na delegacia, os policiais descobriram que a dupla já era investigada por um roubo anterior, no qual teriam usado uma moto roubada.

As equipes iniciaram buscas pelo veículo e localizaram a motocicleta com outros dois homens. Após a abordagem e a confirmação de que o veículo era clonado ou roubado, a dupla recebeu voz de prisão em flagrante por receptação.

A ação terminou com quatro presos e a apreensão de revólver calibre .32, seis munições intactas, um papelote de cocaína e R$ 182 em dinheiro, além da motocicleta recuperada.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

FOTO: Polícia Militar - PM apreende dinheiro, drogas e arma com criminosos

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