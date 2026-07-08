Dois motoristas, de 33 e 38 anos, morreram em um acidente grave envolvendo uma caminhonete, dois carros de passeio e um caminhão. A batida foi registrada na noite de terça-feira (7), no km 629 da BR-116, em Orizânia, na Zona da Mata mineira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da caminhonete, de 33 anos, tentava realizar uma ultrapassagem na rodovia quando bateu de frente com um automóvel que vinha no sentido oposto, conduzido por um homem de 38 anos. Com o impacto, os dois condutores não resistiram e morreram no local do acidente.

A caminhonete ainda atingiu um caminhão semirreboque e, na sequência, um segundo carro de passeio que passava pelo trecho. Os ocupantes do caminhão semirreboque e do outro automóvel não sofreram ferimentos.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao trecho para realizar os trabalhos de praxe e liberação dos corpos. As causas do acidente vão ser investigadas.

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