A EPR Via Mineira, concessionária que administra a BR-040 entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, iniciou as obras de modernização dos viadutos da BR-040, exigindo interdições parciais por cerca de um mês. As intervenções envolvem o lançamento de vigas de concreto de até 50 toneladas.

O tráfego sofrerá desvios escalonados nos seguintes pontos

KM 662 (Carandaí): Mudança operacional em vigor desde quarta-feira, 8 de julho.

KM 651 (Cristiano Otoni): Mudança operacional a partir de sábado, 11 de julho

Em ambos os pontos, uma das pistas será totalmente bloqueada para o avanço dos trabalhos e o fluxo de veículos dos dois sentidos será transferido para a pista oposta. Essa pista provisória vai opera em mão dupla, com uma faixa destinada para quem segue em direção a Belo Horizonte e outra para quem viaja no sentido Juiz de Fora.

Devido ao afunilamento e ao uso de guindastes pesados, os motoristas devem reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e manter distância segura entre os veículos.

Ultrapassagens estão proibidas nos trechos e retenções podem ocorrer nos horários de pico. Em caso de emergência ou para checar o trânsito em tempo real, o telefone da concessionária é o 0800 003 1040.

Tags:

BR-040 | trânsito