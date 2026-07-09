Dois homens foram presos pela Guarda Municipal na noite desta quarta-feira (8), no bairro Redentor, em Leopoldina. Eles foram capturados por suspeita de receptação e envolvimento no saque da carga de uma carreta que havia se acidentado na BR-116. Foram apreendidas 56 caixas de biscoitos.

A ação começou durante um patrulhamento de rotina da equipe. Os guardas desconfiaram da atitude de um homem que carregava uma caixa do produto e demonstrava nervosismo com a aproximação da viatura.

Ao ser abordado, ele confessou que havia acabado de comprar os biscoitos de um morador da região e indicou o endereço aos agentes.

Com a autorização do proprietário do imóvel, a equipe entrou na residência e localizou o restante do material. Parte das 56 caixas encontradas já estava aberta.

Segundo a Guarda Municipal, os produtos tinham características idênticas aos da carga que havia sido saqueada recentemente na rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para prestar apoio à ocorrência. Os dois envolvidos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com toda a mercadoria recuperada, que agora permanece à disposição da Justiça.

O Acidente

A mercadoria havia sido desviada de um acidente ocorrido na noite anterior, terça-feira (7), no trecho conhecido como Belvedere da Serra da Vileta, na BR-116.

Na ocasião, a carreta que transportava os biscoitos bateu em um caminhão de manutenção da rodovia.

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