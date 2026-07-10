Uma operação do Procon do Ministério Público de Minas Gerais autuou 12 postos de combustíveis na Zona da Mata. Ao todo, os agentes vistoriaram 25 estabelecimentos entre os dias 6 e 10 de julho, para verificar o cumprimento das normas de defesa do consumidor.

A ação percorreu postos nas regiões de Manhumirim e São Domingos do Prata.

Em Manhumirim, todos os 16 postos da comarca foram vistoriados, resultando em nove autuações. A infração mais grave foi a interdição de um bico injetor por "bomba baixa", quando o volume entregue ao tanque é menor do que o cobrado no visor.

Também foram registradas fraudes em placas de preços e falta de informação sobre a origem do combustível em postos sem bandeira.

Já em São Domingos do Prata, dos nove postos fiscalizados, três foram autuados por irregularidades como falta de aferidor de testes, termodensímetro (que mede a proporção de água e aditivo), sujo e descumprimento do horário de funcionamento. Outros cinco estabelecimentos de pequeno porte receberam apenas advertências orientadoras.

Principais irregularidades registradas:

Bomba baixa: bico injetor interditado por entregar menos combustível;

Combustível sem origem: postos de bandeira branca ocultando a procedência do produto;

Preços escondidos: ausência de placas visíveis e da relação de valor entre etanol e gasolina;

Equipamentos irregulares: termodensímetros e aferidores sujos, vencidos ou inexistentes.

Os postos autuados agora responderão a processos administrativos e estão sujeitos a multas.





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