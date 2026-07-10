A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (10), uma operação para combater os crimes de aquisição e circulação de moeda falsa em Ubá, na Zona da Mata mineira. A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de um investigado.

Durante as diligências, autorizadas pela Justiça Federal, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será submetido à perícia para auxiliar na continuidade das investigações.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em janeiro deste ano, após a apreensão de dez cédulas falsas de R$ 100, totalizando R$ 1 mil. No decorrer da apuração, foi identificado o suspeito de adquirir o dinheiro falsificado.

A análise do material apreendido deverá contribuir para identificar os responsáveis pelo fornecimento das cédulas falsas e esclarecer a extensão da atividade criminosa.

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