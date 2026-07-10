Barbacena realiza neste sábado, 11 de julho, o "Dia D" da Campanha de Vacinação Antirrábica na zona rural. O atendimento ocorre das 12h às 16h em cinco pontos estratégicos.

A meta do município é imunizar 12.056 animais na região rural. Até o momento, a campanha geral já vacinou 14.648 cães e gatos na cidade.

Onde vacinar?

UBS Correia de Almeida

UBS Pinheiro Grosso

UBS Guido Roman

UBS Senhora das Dores

Ponto de Apoio em Ponte do Cosme

Recomendações

Os animais devem ser levados por um adulto; Gatos devem ir em caixas de transporte e cães bravos devem usar focinheira. É importante levar o cartão de vacina do pet.



Quem perder a data pode vacinar o animal de segunda a sexta-feira no Centro de Controle de Endemias (das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30) até o mês de agosto.



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