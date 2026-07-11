Um engavetamento envolvendo cinco veículos, incluindo uma motocicleta, deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta sexta-feira (10) na BR-356, próximo ao distrito de Vermelho, em Muriaé. A batida aconteceu na pista no sentido Ervália.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do primeiro veículo freou bruscamente na pista e fugiu do local antes da chegada das equipes. A suspeita é que essa manobra tenha provocado as colisões em cadeia.

Pai e filho, que estavam na motocicleta, sofreram ferimentos leves. Eles foram atendidos no local pelo Samu e encaminhados para avaliação médica. Os ocupantes dos outros carros não se feriram.

A PM controlou o trânsito no trecho durante o atendimento. As causas do acidente serão investigadas.

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