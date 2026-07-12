A Diretoria de Mobilidade Urbana de Barbacena vai ter horário de funcionamento diferenciado nesta segunda-feira, 13 de julho. O expediente ao público começará a partir das 12h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a mudança temporária ocorre porque todos os servidores do setor passarão por um treinamento interno durante a manhã. O objetivo da capacitação é atualizar procedimentos e melhorar o atendimento à população.

Após o meio-dia, as atividades e o atendimento ao cidadão serão retomados normalmente.

Serviço

Horário especial de atendimento da DIRMU

Quando: Segunda-feira, 13 de julho

Horário: A partir das 12h

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