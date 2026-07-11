Uma grande operação policial batizada de "Torre de Babel" desarticulou, nesta sexta-feira (10), uma associação criminosa que comandava a distribuição de drogas em Cataguases e municípios vizinhos.

A ação foi liderada pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal. Quatro pessoas foram presas e 21 mandados de apreensão foram cumpridos.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Giovane Dantas, as investigações começaram em setembro de 2025. Durante dez meses de monitoramento contínuo, a polícia mapeou a estrutura do grupo.

O líder da organização, um jovem de 26 anos, coordenava a logística de distribuição a partir de sua casa, no bairro Thomé. O local servia tanto como depósito para abastecer outros traficantes quanto como ponto de venda direta para usuários.

Além dele, foram presos em flagrante dois homens de 24 e 25 anos e uma mulher, de 23 anos.

Lavagem de Dinheiro e Apreensões

A investigação revelou que o grupo atuava de forma ostensiva para maximizar os lucros, o que inspirou o nome da operação, em referência à ambição da Torre de Babel. Para esconder a origem do dinheiro ilícito, os criminosos utilizavam contratos particulares de compra e venda e chegaram a adquirir um estabelecimento comercial do ramo de lava-jato.

Durante a ofensiva, as equipes apreenderam porções de crack, cocaína, maconha e haxixe, além de balanças de precisão e material para embalar os entorpecentes. Duas motos, um carro e dois celulares também foram apreendidos.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

Tags:

Drogas | Lavagem de Dinheiro | operação | polícia civil | quadrilha