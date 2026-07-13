Um homem de 45 anos ficou inconsciente e preso às ferragens após um grave acidente entre um carro e uma caminhonete na tarde de domingo (12), na BR-267, próximo à entrada de Chácara, na Zona da Mata mineira.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista do Gol precisou ser retirado do veículo com o uso de ferramentas hidráulicas de corte e expansão. Após o resgate, ele foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para atendimento hospitalar.

No mesmo carro estavam outros dois ocupantes: uma mulher de aproximadamente 35 anos e um homem de aproximadamente 45 anos. Ambos estavam conscientes e orientados e já recebiam atendimento das equipes do SAMU quando os bombeiros chegaram ao local.

Já o condutor da caminhonete, único ocupante do veículo, não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.

As circunstâncias do acidente não foram informadas. O caso ocorreu no km 80,3 da rodovia, nas proximidades do acesso ao município de Chácara.

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