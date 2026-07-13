Um bebê de 1 mês e 25 dias morreu após um capotamento registrado na manhã desse domingo (12) na BR-265, na altura do km 295, em São João del-Rei. No veículo também estavam a mãe da criança, de 23 anos, e um menino de 2 anos e 3 meses, que ficaram feridos.

Segundo a Polícia Militar, a jovem conduzia um Fiat Uno no sentido Conceição da Barra de Minas–Lavras quando perdeu o controle da direção após olhar para o filho mais velho, que a chamou pelo nome. O carro saiu da pista e capotou.

A motorista informou aos policiais que as duas crianças estavam acomodadas em cadeirinhas apropriadas para as respectivas idades, com os dispositivos de retenção corretamente utilizados.

As três vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa da Misericórdia de São João del-Rei. Apesar do atendimento médico, o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde do mesmo dia.

A condutora realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

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