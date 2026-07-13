Um homem morreu em um grave acidente entre um Fiat Palio e um ônibus na noite de domingo (12), na MG-275, na altura do km 102, em Carandaí. Outras duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus seguia normalmente pela rodovia quando o Palio invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra a lateral esquerda do coletivo.

O condutor do automóvel morreu ainda no local. Os outros dois ocupantes foram encaminhados para atendimento médico. O estado de saúde deles não foi informado.

O motorista do ônibus e os 35 passageiros não sofreram ferimentos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe, e as causas do acidente serão investigadas.

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