Um jovem de 20 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Leopoldina, suspeito de tráfico de drogas no Parque de Exposições da cidade. No local, era realizada a tradicional feira agropecuária Expoleo 2026.

Os agentes fazia patrulhamento no sábado, na hora dos festejos, quando sentiu um forte odor de maconha. Dois rapazes foram abordados.

Com um deles os guardas apreenderam nove pinos de substância semelhante à cocaína. Também foram recolhidos uma bucha e dois cigarros de maconha, uma caixa de seda, um isqueiro e R$ 179 em dinheiro.

O suspeito alegou que a droga era para consumo próprio. No entanto, pela quantidade, forma de embalagem do material e as circunstâncias do flagrante, os agentes deram voz de prisão por tráfico de drogas.

O outro abordado era um adolescente de 17 anos. Como nada de ilícito foi encontrado com ele, a Guarda acionou a responsável e o menor foi liberado.

O rapaz suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

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