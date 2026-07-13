A concessionária EPR Via Mineira está com inscrições abertas para o seu Banco de Talentos voltado ao cargo de operador(a) de arrecadação (trabalho nas praças de pedágio). O objetivo é formar um cadastro de reserva para futuras contratações na BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

As oportunidades são destinadas a moradores das cidades de Barbacena, Carandaí e Congonhas, além de municípios vizinhos, como Cristiano Otoni.

Como se candidatar

Os interessados podem se inscrever de duas formas gratuitas:

Enviando o currículo pelo WhatsApp para o número (31) 99800-9859. A empresa pede que o candidato informe a cidade de interesse na mensagem usando o padrão: Currículo – Operador de Arrecadação – [Nome da Cidade].

Acessando a aba "Atendimento" > "Trabalhe Conosco" no endereço www.eprviamineira.com.br, que redireciona para a plataforma de recrutamento.

Os candidatos serão convocados de acordo com a necessidade operacional da concessionária.

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BR-040