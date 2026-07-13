A tradicional Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa (UFV) começa neste sábado (18) com uma edição histórica. Integrada às celebrações do centenário da instituição, a 96ª edição do evento terá, de forma excepcional, dois dias a mais de duração, estendendo-se até o dia 26 de julho.

Com o tema "Formando pessoas e transformando a agricultura e a pecuária que alimentam o Brasil e o mundo", o evento resgata a trajetória da universidade e reafirma o compromisso com o desenvolvimento tecnológico e a sustentabilidade no meio rural brasileiro.

Consolidada como um dos maiores eventos de extensão universitária do país, a Semana do Fazendeiro oferece nesta edição 412 cursos, além de workshops e as chamadas "Conversas com Especialistas". De acordo com a organização, a procura é intensa e mais de 100 capacitações já estão com as vagas esgotadas.

Inscrições na reta final

Os produtores rurais e interessados em participar das atividades de capacitação devem se apressar: o prazo final para inscrições online termina nesta terça-feira, 14 de julho, através do site oficial do evento.

Atrações e Programação Cultural

Logo no primeiro fim de semana, os visitantes poderão conferir mostras que destacam a evolução do setor. Entre os destaques estão o Circuito Florestal e o espaço "Agronomia: caminhos da produção", que apresentarão os aprimoramentos que a UFV gerou para a agropecuária ao longo das décadas.

A abertura solene do evento está marcada para a segunda-feira (20), às 18h, no auditório do Departamento de Engenharia Florestal. A cerimônia contará com uma palestra magna de Fabiana Alves, CEO do Rabobank Brasil.

Para além do conhecimento técnico, o Espaço Multiuso do campus receberá diariamente, a partir das 16h, shows musicais gratuitos, praça de alimentação e estandes institucionais, integrando a comunidade acadêmica, visitantes e moradores da região.