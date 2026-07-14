A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Guardião Arcanjo III para combater crimes relacionados ao abuso sexual infantojuvenil em Três Corações, no Sul de Minas.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra um suspeito investigado por armazenar material de abuso sexual infantojuvenil por meio de plataformas digitais. Na ação, os policiais apreenderam um telefone celular e três HDs, que serão submetidos à perícia.

Segundo a Polícia Federal, a investigação apura a prática dos crimes de armazenamento e disponibilização desse tipo de material na internet.

A corporação reforçou a importância da prevenção e orientou pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, além de incentivar o diálogo sobre segurança no ambiente digital e a comunicação de situações suspeitas às autoridades competentes.

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