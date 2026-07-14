Motoristas que planejam trafegar pela BR-040 nesta semana devem ficar atentos. A concessionária EPR Via Mineira realiza uma série de obras no trecho que abrange 11 municípios mineiros, entre Juiz de Fora e Belo Horizonte.

As intervenções contam com operações de pare e siga e interdições parciais de faixas. Veja abaixo os principais pontos de atenção para os condutores:

Obras Noturnas (das 21h às 5h)

Para tentar reduzir o impacto no tráfego de veículos pesados, alguns trechos terão trabalhos concentrados durante a noite e a madrugada, funcionando em esquema de pare e siga:

Conselheiro Lafaiete (km 629 ao 634): Operação "pare e siga" realizada de segunda a quarta-feira.

Congonhas (km 610 ao 616): Operação "pare e siga" programada para quinta e sexta-feira.

Nova Lima (km 554 ao 558): Próximo ao Condomínio Vale do Sol, as obras acontecem de quinta-feira a sábado, com possibilidade de interdição parcial em ambos os sentidos.

Obras Diurnas (das 7h às 17h)

Durante o dia, as alterações no trânsito exigem paciência nos seguintes trechos:

Itabirito (km 576 ao 580): De segunda a sexta-feira, haverá interdição parcial da pista no sentido Belo Horizonte.

Nova Lima (km 567 ao 570): No sábado, haverá interdição parcial também no sentido Belo Horizonte, no trecho entre o acesso à Estalagem do Mirante e o Posto Paraíso das Águas.

Trechos com interdições parciais ao longo da semana

Ao longo de toda a semana (de segunda-feira a domingo), equipes de conservação estarão espalhadas em duas grandes frentes de trabalho. Nesses locais, pode haver interdição parcial, mas a concessionária garante que pelo menos uma faixa por sentido permanecerá liberada:

Do km 603 ao km 680: Trechos em Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni e Carandaí.

Do km 681 ao km 760: Trechos em Ressaquinha, Barbacena, Oliveira Fortes, Ewbank da Câmara e Santos Dumont.

Planeje sua viagem

A concessionária reforça que o cronograma pode sofrer alterações devido às condições do tempo (como chuvas) ou demandas operacionais.Para confirmar se o trecho está liberado antes de sair de casa, o motorista pode consultar o perfil oficial no Instagram da concessionária ou entrar em contato com o atendimento gratuito pelo telefone 0800 003 1040.

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