A Justiça condenou três homens pelo sequestro, tortura e morte de um vizinho com deficiência intelectual. O crime, ocorrido em setembro de 2025, foi motivado pelo sumiço de uma motocicleta. Os réus sabiam da condição psiquiátrica da vítima, que sequer sabia pilotar.

Testemunhas e laudos médicos que basearam o processo, no entanto, apontam que a vítima sequer sabia pilotar uma moto. O homem tinha um histórico de internações psiquiátricas, fazia uso de medicamentos controlados e sofria de uma severa limitação intelectual

O crime

No dia 22 de setembro de 2025, a vítima foi colocada à força em um carro e levada até o "Morro do Pink Floyd", uma área de mata isolada no bairro São Judas Tadeu, em Conselheiro Lafaiete. O trajeto foi confirmado pelo rastreador do veículo e por câmeras de segurança.

No local, o homem sofreu agressões graves, queimaduras e teve o braço quebrado. O laudo da necropsia confirmou que as torturas causaram a morte. O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição nove dias depois. Dois adolescentes também participaram do crime.

Os réus foram condenados por tortura qualificada por morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores. O executor principal foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão. Já o cúmplice, a 13 anos e 8 meses de prisão. Enquanto o motorista deve cumprir 12 anos e 11 meses de prisão.

As penas somadas ultrapassam os 47 anos de prisão em regime inicialmente fechado. O grupo também foi condenado por ocultação de cadáver e corrupção de menores, já que dois adolescentes participaram das agressões. Todos cumprirão as penas em regime inicial fechado

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