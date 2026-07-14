Um homem de 27 anos morreu após ser atingido por uma armadilha equipada com uma arma de fabricação caseira, conhecida como "trabuco", na zona rural de Santos Dumont. O caso ocorreu na semana passada, no povoado de Piau, em Santos Dumont e foi divulgado nesta terça-feira (14). O dono do sítio, de 48 anos, foi preso.

De acordo com a PM, os policiais foram acionados após receberem a informação de que havia um corpo dentro de uma residência na localidade. Ao chegarem ao endereço, os militares constataram que a janela do imóvel havia sido arrombada.

A vítima estava caída no chão com marcas de sangue ao redor. A perícia esteve no local e confirmou que o homem apresentava uma perfuração no peito provocada pelo disparo.

Confissão e apreensão

Durante o registro da ocorrência, o dono do sítio relatou aos militares que havia instalado o dispositivo artesanal, carregado com munição calibre .28, com o objetivo de proteger a propriedade contra invasores e animais.

Ele também admitiu que, ao encontrar o homem morto na residência, removeu o "trabuco" do local para evitar que ocorressem novos disparos. O proprietário entregou o equipamento aos policiais.

Suspeita de furto

Ainda no local, a PM identificou o homem de 27 anos como o proprietário de uma motocicleta que estava estacionada nas imediações do sítio. A suspeita dos militares é de que ele tenha utilizado o veículo para ir até a propriedade com a intenção de praticar um furto.

Diante do flagrante pela instalação do dispositivo ilegal e pela morte, a polícia apreendeu a arma artesanal, os celulares encontrados e a motocicleta. O dono do sítio foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil.

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