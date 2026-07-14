A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão como parte de uma investigação que apura uma fraude bancária eletrônica com prejuízo estimado em R$ 195 mil à Caixa Econômica Federal. A manobra aconteceu na manhã desta terça-feira (14) em Montes Claros, no Norte de Minas.

Segundo a PF, o suspeito invadiu a conta do sistema Gov.br de uma vítima e usou a identidade digital dela de forma indevida. Com os dados, ele abriu uma conta bancária e contratou empréstimos fraudulentos.

Para chegar ao investigado, os policiais utilizaram análises de identificação papiloscópicas (impressões digitais), comparação facial e o rastreamento da movimentação bancária envolvida no crime.

FOTO: PF - Operação no Norte de Minas

Próximos passos

A Polícia Federal informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar possíveis coautores, descobrir a participação de outras pessoas no esquema e rastrear para onde foi o dinheiro desviado.

O suspeito poderá responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, falsa identidade, uso de documento falso, estelionato eletrônico qualificado e associação criminosa.

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