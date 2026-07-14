Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a realizar uma das maiores apreensões de drogas registradas na cidade de Santos Dumont nos últimos anos.

A ação aconteceu na última semana e foi divulgada nesta terça-feira (14). Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos por suspeita de tráfico.

Os militares se deslocaram até o endereço indicado pela denúncia e ao chegarem ao local, os policiais constataram o flagrante.

Embora o bairro exato e a idade dos envolvidos não tenham sido divulgados pela Polícia Militar por questões estratégicas, a quantidade e a variedade do material recolhido chamaram a atenção.

Materiais e drogas apreendidos

Foram recolhidas 15 barras prensadas de maconha, oito buchas da droga e 27 buchas de skunk. De cocaína, os militares apreenderam duas barras de pasta-base, 680 pinos, sete papelotes e uma porção em pó. Também foram confiscadas 21 pedras brutas e 28 pedras menores de crack.

Além das drogas, a PM apreendeu quatro balanças de precisão, embalagens plásticas, dois celulares, um simulacro de arma de fogo e R$ 428,40 em dinheiro. Os suspeitos e todo o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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