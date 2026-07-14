Estão abertas, até o dia 2 de agosto, as inscrições para a oficina gratuita de figurino cênico em Cataguases. A atividade será ministrada nos dias 29 e 30 de agosto pela figurinista Carollina Dupin, assistente do Cirque du Soleil, e marca o início das atividades do projeto Fórum Teatro Visível na Zona da Mata.

A formação vai abordar pesquisa estética, dramaturgia, criação e técnicas de reaproveitamento têxtil. Os figurinos desenvolvidos pelos alunos serão expostos ao público a partir do dia 1º de setembro. As inscrições devem ser feitas por formulário online.

Além desta oficina, o Fórum Teatro Visível prevê uma série de atividades gratuitas na cidade até o fim do ano.

Entre as próximas ações programadas estão rodas de conversa, intervenções culturais e uma oficina de montagem teatral (escrita criativa, atuação e direção) em novembro, conduzida pela pesquisadora cataguasense Ana Carolina Abreu.

O encerramento do projeto acontece em 5 de dezembro com uma mostra cênica na Praça Rui Barbosa.

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