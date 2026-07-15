Uma grande ação conjunta entre a Polícia Militar e o Ministério Público de Minas Gerais foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (15) para desarticular grupos armados que atuam na Zona da Mata mineira.

Batizada de "Operação Êxodo", a ofensiva ocorre simultaneamente nas cidades mineiras de Além Paraíba e Leopoldina, além de mobilizar equipes no estado do Rio de Janeiro para combater a criminalidade interestadual.

Até o fim da manhã, a força-tarefa já havia prendido 26 pessoas e cumprido 46 mandados de busca e apreensão.

FOTO: PMMG -

A operação mobiliza um forte contingente policial, com 157 militares e 44 viaturas. A ação conta com o suporte do Serviço de Inteligência da PM e de tropas especializadas, como Rotam, Batalhão de Choque, Rondas Cansinas (Rocca), além de equipes do Tático Móvel.

Apreensões durante a operação

Durante as buscas, os policiais apreenderam um arsenal e drogas que estavam em posse dos suspeitos. Entre os materiais recolhidos estão uma pistola belga calibre 9 mm; 9 munições calibre 9 mm e 40 munições calibre .40; 205 buchas de maconha e 113 pinos de cocaína e 12 aparelhos celulares.

Em nota, os órgãos de segurança destacaram que a integração entre inteligência e policiamento especializado é fundamental para sufocar as organizações criminosas que atuam na divisa dos dois estados. Como os trabalhos de campo ainda estão em andamento, o balanço de presos e materiais apreendidos pode aumentar ao longo do dia.

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