Moradores agora podem resolver ações trabalhistas e federais (como pedidos do INSS) diretamente na cidade, economizando tempo e dinheiro.

A partir desta semana, a população de Santos Dumont e de cidades vizinhas não precisa mais pegar a estrada para resolver problemas com a Justiça Federal ou com a Justiça do Trabalho. Foi inaugurada no município a Unidade Avançada de Atendimento (UAA), que vai funcionar no mesmo prédio do Juizado Especial (Jesp).

Esta é a primeira unidade de Minas Gerais a reunir, no mesmo endereço, os serviços das Justiças Estadual, Federal e do Trabalho.

O que muda na prática para o cidadão?

Antes, quem precisava entrar com uma ação trabalhista ou resolver questões federais, como a busca por benefícios e aposentadorias do INSS, precisava se deslocar até Juiz de Fora ou Barbacena. Agora, todo esse atendimento foi centralizado na própria comarca.

Com isso, os moradores têm menos gastos com transporte, alimentação e perda de dia de trabalho para ir a municípios maiores. Com a ajuda de um advogado ou defensor público, o cidadão pode protocolar suas ações e acompanhar os processos diretamente de Santos Dumont.

Cidades beneficiadas

Além dos moradores de Santos Dumont, o novo serviço atende a população de Aracitaba, Ewbank da Câmara, Oliveira Fortes e Paiva.

O novo espaço é fruto de uma parceria inédita entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG).

Onde fica o atendimento?

Os novos serviços já estão disponíveis no prédio do Juizado Especial (Jesp) da Comarca de Santos Dumont, que está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 258, no Centro.