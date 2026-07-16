Uma jovem de 26 anos, natural de Petrópolis (RJ), morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta, uma caminhonete Dodge Ram e um Hyundai HB20 na noite desta quarta-feira (15), na BR-040, em Simão Pereira. O condutor da moto, de 22 anos, ficou ferido e foi encaminhado em estado de choque para uma unidade hospitalar da região.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três veículos seguiam no sentido Rio de Janeiro–Juiz de Fora quando, por motivos que ainda serão investigados, a caminhonete bateu na traseira da motocicleta.

Com o impacto, o motociclista e a passageira caíram na pista. Na sequência, o motorista do HB20, que trafegava logo atrás, não conseguiu evitar o atropelamento da passageira, que morreu ainda no local.

O motorista da caminhonete, um idoso de 75 anos, natural de Juiz de Fora, e o condutor do HB20, natural de Varre-Sai (RJ), não sofreram ferimentos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) após os trabalhos da perícia. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito na BR-040 foi totalmente liberado após o atendimento da ocorrência.

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