A Cachoeira do Tabuleiro, localizada em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, será reaberta para visitação neste domingo (19).

O poço principal da queda d’água , que é a maior do estado e uma das mais famosas do país, estava interditado há quase cinco anos devido ao risco de desprendimento de rochas.

A liberação ocorre após a prefeitura cumprir exigências de segurança de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público de Minas Gerais

O que causou o fechamento?

O acesso de turistas à parte baixa da cachoeira foi restrito em 2021, quando um pedaço de rocha se desprendeu do enorme paredão do Tabuleiro. Na época, a área foi isolada preventivamente para que geólogos e técnicos pudessem avaliar a estabilidade do maciço rochoso.

Para viabilizar o retorno seguro dos banhistas, o município precisou estruturar um plano de prevenção e gestão de riscos na área do parque.

Novas regras e monitoramento técnico

A partir de agora, o monitoramento do local será contínuo para evitar acidentes. O plano de segurança inclui a instalação de estações sísmica e meteorológica para acompanhar a movimentação do terreno e o volume de chuvas. Além do mapeamento por drones e a ampliação das placas de alerta e demarcação de rotas de fuga rápidas e áreas consideradas seguras para os banhistas.

Para a reabertura, o número de visitantes vai passar a ser restrito. O acordo com o Ministério Público proíbe expressamente o uso de qualquer tipo de explosivo em futuras obras ou intervenções de manutenção no local.

A cachoeira fica localizada em uma região de rica biodiversidade, dividida entre o Parque Natural Municipal do Tabuleiro e o Parque Estadual da Serra do Intendente, área que integra a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, reconhecida pela Unesco.

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