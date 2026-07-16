Começa a operar oficialmente a partir desta quinta-feira (16), o novo radar de controle de velocidade instalado na região da Cruz das Almas, em Barbacena. Quem passar pelo trecho deve ficar atento. A velocidade máxima permitida na via agora é de 40 km/h.

A instalação do equipamento faz parte das medidas da Prefeitura de Barbacena para reforçar a segurança viária e garantir a tranquilidade de motoristas, motociclistas e pedestres que circulam diariamente pela região. A prefeitura da cidade não informou o número de infrações registradas no local antes de decidir implantar o radar na região, mas informou que o a velocidade de veículos na região é alta, principalmente por se tratar de uma área residencial.

Preparação e conscientização nas ruas

Antes de o radar começar a registrar as infrações de forma definitiva, a Diretoria de Mobilidade Urbana fez uma série de blitzes educativas no local.

Durante as ações, equipes de trânsito e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) abordaram os condutores para distribuir panfletos informativos, explicar as mudanças no tráfego e tirar dúvidas sobre as novas sinalizações.

De acordo com o Diretor de Mobilidade Urbana, Maurício Júnior, o contato direto com a população foi fundamental para preparar a comunidade. "Iniciamos o processo das blitzes educativas na região da Cruz das Almas em razão do radar que vai iniciar o funcionamento. Estamos com as nossas equipes orientando os motoristas e passando informações importantes acerca de cuidados e atenção com a nova sinalização."

A Coordenadora de Educação do Trânsito, Bárbara Isabel, reforçou que o foco principal da iniciativa é a preservação de vidas e não a punição. "A blitz educativa tem como objetivo orientar a população. Com o fim do período de orientações, o respeito ao limite de 40 km/h passa a ser fiscalizado de forma contínua pelo novo equipamento a partir de hoje.

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