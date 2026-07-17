Um homem morreu na noite desta quinta-feira (16) após sofrer um acidente com uma máquina agrícola em Simonésia, na Zona da Mata. A vítima apresentava múltiplas fraturas e tórax instável, mas não resistiu aos ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para realizar a transferência do paciente do pronto-socorro do município para um hospital de referência. No entanto, ele morreu ainda na unidade de saúde antes que o transporte pudesse ser realizado.

As circunstâncias do acidente não foram informadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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