Um alerta urgente de golpe foi emitido pela Prefeitura de Barbacena à população e aos comerciantes, envolvendo a cobrança indevida de taxas de fiscalização e emissão de documentos.

De acordo com o executivo, golpistas estão se passando pelo órgão para exigir pagamentos falsos. A prefeitura esclareceu que a Vigilância Sanitária de Barbacena não realiza nenhum tipo de cobrança de taxa para fiscalização ou para a emissão de alvará sanitário, seja por telefone, e-mail, mensagem de texto ou visita presencial. Se alguém solicitar dinheiro em nome do órgão para esses serviços, é golpe.

O que é verdadeiro?

A única taxa existente no setor da Vigilância Sanitária é a de análise de projeto arquitetônico de empresas. Mesmo assim, ela ocorre exclusivamente quando o próprio empresário ou responsável legal faz a solicitação formal.

Por isso é essencial que os moradores sempre verifiquem o endereço do remetente. Os e-mails oficiais enviados pela VISA e pela maioria dos órgãos públicos municipais terminam obrigatoriamente com o domínio @barbacena.mg.gov.br. Se o e-mail vier de provedores comuns (como Gmail, Hotmail, Yahoo) ou domínios estranhos, desconfie.

O que fazer em caso de suspeita?

Caso receba qualquer cobrança duvidosa ou queira confirmar a autenticidade de uma abordagem, não efetue nenhum pagamento. Entre em contato imediatamente com a Vigilância em Saúde pelo telefone oficial: (32) 3198-0937.

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