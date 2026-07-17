Seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Muriaé abrem neste sábado (18) para mais uma edição do programa "Sabadão da Saúde". O objetivo é atender moradores que não conseguem buscar atendimento médico durante o horário comercial ao longo da semana.
Os moradores vão ter acesso a coleta de exame preventivo, vacinação contra a Dengue, atualização do cartão de vacina e atendimento com clínico geral. Os postos vão funcionar das 07h30 às 11h.
Para atendimento é necessário levar documento de identidade, cartão do SUS e a caderneta de vacinação, se tiver.
Onde haverá atendimento?
UBS Inconfidência
UBS Gaspar
UBS Franco Suíço
UBS João XXIII
UBS Marambaia
UBS Distrito de Vermelho I