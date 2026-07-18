Uma operação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 200 quilos de maconha, além de haxixe, ice e outras drogas, e prendeu um homem de 48 anos nesta quinta-feira (17). A abordagem ocorreu em Bom Jesus, durante uma investigação que apontava o transporte de entorpecentes com destino a Muriaé, na Zona da Mata.

A ação faz parte da Operação Cerco Fechado, coordenada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de Muriaé. Segundo a Polícia Civil, o carregamento era transportado por uma organização criminosa que já vinha sendo monitorada pelas equipes de investigação.

Após trabalho de inteligência e troca de informações entre as forças de segurança, o veículo suspeito foi localizado e abordado. Durante as buscas, os policiais encontraram aproximadamente 200 quilos de maconha, além de outras substâncias entorpecentes.

De acordo com o delegado Glaydson de Souza Ferreira, a integração entre a Polícia Civil e a PRF tem fortalecido o combate ao tráfico de drogas na região. Ele citou como exemplo a Operação Fronteira, realizada recentemente, que resultou na apreensão de cerca de 700 quilos de maconha.

As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa responsável pelo carregamento. O suspeito preso foi encaminhado à Justiça e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Drogas | operação