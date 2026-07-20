A cidade de Muriaé deu início, nesta segunda-feira (20), a novas interdições em importantes vias da cidade para obras de drenagem e esgotamento sanitário. As intervenções alteram o tráfego no Centro e na região do Triângulo e exigem atenção dos motoristas.

Confira as principais mudanças:

Centro (Região da Arthur Bernardes e Fórum)

Rua Pres. Arthur Bernardes: Interditada para obras (trânsito liberado apenas nos trechos sem intervenção).

Bloqueios temporários: Praça Coronel Pacheco de Medeiros (Rua Efigênia de Freitas) e no cruzamento com a Av. Constantino Pinto (próximo ao Posto Petrobras).

Acesso ao Fórum: Funcionará temporariamente em mão dupla pela Praça Coronel Pacheco de Medeiros.

Apenas para moradores: As ruas Oneida Passos, Abílio A. Matos e Vila Kátia passam a funcionar temporariamente em mão dupla, com circulação restrita aos residentes.

Rua do Triângulo (Rua José Borges Abrantes)

A circulação pela Rua José Borges Abrantes segue liberada.

FOTO: Prefeitura de Muriaé (Instagram) -

Os bloqueios na região ocorrerão pontualmente apenas em ruas sem saída, sem grandes impactos no trânsito principal.

A Prefeitura orienta que os condutores respeitem a sinalização provisória e as orientações dos agentes no local para evitar retenções e garantir a segurança dos trabalhadores.

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