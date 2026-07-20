No último sábado (18), a Polícia Militar de Miradouro apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas local. A ação foi desencadeada após denúncias anônimas que indicavam intensa atividade ilícita em um imóvel já conhecido pelas autoridades como ponto de venda de entorpecentes.

Durante o monitoramento do endereço, os militares flagraram o momento em que duas pessoas compravam drogas no local. A equipe realizou a abordagem da dupla e, em seguida, entrou na residência, onde efetuou a apreensão do menor. Durante as buscas minuciosas na propriedade, a polícia encontrou um revólver calibre 32, munições, R$ 1.122,30 e entorpecentes, incluindo 168 pedras de crack, uma pedra bruta da mesma substância, 58 pinos de cocaína e 18 buchas de maconha.

O adolescente apreendido e todo o material recolhido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Muriaé.

FOTO: Polícia MIlitar -

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