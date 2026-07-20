A terceira semana de julho começa mantendo as características típicas do inverno na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Com madrugadas e manhãs frias, seguidas por tardes ensolaradas e elevação gradual dos termômetros.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Climatempo, a atuação de uma massa de ar seco e estável impede a formação de nuvens carregadas e garante dias ensolarados na região.

Em Juiz de Fora, a segunda-feira (20) amanheceu com aquela névoa clássica e mínima de 13 °C, mas a máxima promete chegar aos 24 °C. E prepare-se: o "forno" vai esquentando gradativamente ao longo da semana, com os termômetros podendo passar dos 26 °C a partir de quarta-feira.

FOTO: Vívia Lima - Tempo seco nesta semana em JF

Na Zona da Mata, o figurino varia entre os 12 °C do amanhecer e agradáveis 28 °C nas cidades mais baixas durante a tarde. Já no Campo das Vertentes, onde a altitude não perdoa, quem acordar cedo vai encarar mínimas abaixo dos 12 °C, mas com a tarde compensando na casa dos 25 °C.



Alerta para Baixa Umidade do Ar

Com o tempo seco predominante, os índices de umidade relativa do ar podem despencar no período da tarde, ficando em torno dos 30% a 40% nas horas mais quentes. A Defesa Civil e os órgãos de meteorologia reforçam os cuidados essenciais:

- Beber água ao longo de todo o dia, mesmo sem sentir sede.

- Uso de hidratantes corporais e soro fisiológico nas narinas e olhos.

- Evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h.

Além dos cuidados com a pele, é essencial lembrar que o período exige cuidado redobrado quanto ao descarte de bitucas de cigarro e queimadas em terrenos, que se alastram com facilidade nesta época.

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