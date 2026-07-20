Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão traseira entre dois caminhões na BR-040, na manhã desta segunda-feira (20), na altura de Simão Pereira. O acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte, trecho anterior à praça de pedágio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h15. Os veículos seguiam no mesmo sentido quando, logo após realizarem uma curva, um dos caminhões bateu na traseira do outro.
Com o impacto, de acordo com os bombeiros, o motorista do caminhão que vinha atrás ficou com a perna direita presa ao painel, que se deslocou com a batida. Os bombeiros fizeram o desencarceramento para soltar a vítima. O homem foi resgatado consciente e orientado, relatando dores no abdômen e na perna atingida.
O condutor do outro veículo já estava fora do caminhão quando o socorro chegou. Ele também estava consciente e orientado, mas se queixava de dores abdominais, sendo atendido pelo médico da concessionária. O trânsito foi controlado no local até a finalização do atendimento à ocorrência.