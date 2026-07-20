Um grave acidente na BR-116 resultou na morte de um homem de 30 anos no trecho entre os municípios de Divino e Fervedouro, na Zona da Mata mineira. A colisão frontal envolveu um carro de passeio e uma carreta no último sábado (18).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas ocupavam o automóvel no momento da batida. A vítima fatal ficou presa às ferragens. As equipes de resgate precisaram utilizar ferramentas hidráulicas de desencarceramento para retirar o corpo do local.

Os demais passageiros do veículo de passeio foram socorridos por equipes da EcoRioMinas, concessionária responsável pela administração do trecho da rodovia, e encaminhados para atendimento médico. O motorista da carreta, que viajava sozinho, não sofreu ferimentos e dispensou encaminhamento hospitalar.

A dinâmica que levou ao impacto frontal ainda não foi divulgada e as causas do acidente serão investigadas.

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