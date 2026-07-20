Um homem de 30 anos, natural de Santos Dumont, morreu na manhã desse domingo (19) após o carro que dirigia sair da pista e cair em uma ribanceira de aproximadamente 20 a 30 metros na MG-452, em Oliveira Fortes, na Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi registrado por volta das 5h50, no km 24 da rodovia. No local, os militares encontraram um Fiat Palio fora da pista, no fundo da ribanceira.

A vítima foi arremessada para fora do veículo e localizada sob as ferragens. De acordo com a apuração preliminar, há indícios de que o motorista não utilizava o cinto de segurança no momento do acidente.

A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil. Após a conclusão da perícia, o Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

As circunstâncias que provocaram a saída de pista serão investigadas.

Tags:

Carro | N