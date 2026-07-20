Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio na tarde desta segunda-feira (20), na MG-133, próximo a Tabuleiro. O acidente aconteceu na altura do km 13 da rodovia e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar Rodoviária.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico no local. Já os três ocupantes do carro de passeio precisaram ser socorridos pelas equipes de emergência.

O condutor do veículo, de 42 anos, estava consciente e orientado, mas relatava dores na região dorsal. Devido à dinâmica da colisão, ele permaneceu no interior do automóvel até ser imobilizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, foi retirado do veículo com segurança.

Uma mulher de 43 anos, que também estava no carro, apresentou fortes dores no membro superior direito. A terceira ocupante, de 69 anos, já recebia atendimento da equipe do SAMU, estava consciente, orientada e devidamente imobilizada.

Após o atendimento inicial, as vítimas foram encaminhadas pelo SAMU para uma unidade hospitalar para avaliação e continuidade do tratamento.

A Polícia Militar Rodoviária realizou o controle do tráfego e os procedimentos necessários para o registro da ocorrência.

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