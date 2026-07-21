Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas mobilizou equipes no bairro José Cirilo em Muriaé, no final da noite desta segunda-feira (20). A ação resultou na prisão de um homem adulto e na apreensão de dois adolescentes, enquanto um quarto suspeito conseguiu fugir e segue sendo procurado pela corporação.

Segundo informações da PM, os policiais deslocaram-se até a rua Sebastião Protássio para averiguar a movimentação suspeita na região. Durante a verificação e vistoria realizada em residências do local, as equipes encontraram um expressivo volume de entorpecentes e materiais ligados ao comércio ilícito.

Ao todo, a corporação apreendeu 214 papelotes de cocaína, 54 pedras de crack, 14 buchas e dois tabletes de maconha, além de R$ 870,65 em espécie. Também foram recolhidos dois aparelhos celulares, duas folhas com anotações referentes à contabilidade do grupo e uma máquina de cartão utilizada no pagamento das drogas.

Os dois adolescentes apreendidos, o homem preso e todo o material recolhido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar segue em rastreamento para tentar localizar o indivíduo que conseguiu escapar durante a abordagem.

Tags:

apreensão | cocaína | Crack | Detidos | Drogas | Maconha | Operação da PM