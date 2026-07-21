Tocar um negócio próprio exige lidar diariamente com prazos, caixa apertado e concorrência acirrada. Para tentar aliviar essa jornada, pequenos empresários de Barbacena terão acesso a consultorias gratuitas e a uma disputa que vai distribuir até R$ 4 mil em prêmios.

As vagas fazem parte do programa Negócios em Ascensão, promovido pela prefeitura em parceria com o Sebrae e está com inscrições abertas. A iniciativa faz parte da 3ª Jornada Empreendedora BQ e vai selecionar 30 empresas locais para um ciclo de capacitação gratuita entre setembro e outubro de 2026.

As atividades incluem cursos, consultorias e elaboração de planos de negócios. Ao final da imersão, os participantes vão concorrer a premiações em dinheiro e mentorias divididas da seguinte forma:

1º lugar: R$ 4.000, troféu, selo digital e mentoria especializada.

2º lugar: R$ 2.000, troféu, selo digital e mentoria especializada.

3º lugar: R$ 1.000, troféu, selo digital e mentoria especializada.

A avaliação dos projetos leva em conta critérios como inovação, viabilidade financeira e diferencial competitivo no mercado. Para se candidatar a uma das vagas, o empreendedor precisa ter CNPJ ativo (MEI, ME ou EPP) registrado no município de Barbacena, ser sócio ou representante legal do negócio e ter 18 anos ou mais além de ser morador de Barbacena e não possuir vínculo como servidor público municipal.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto de 2026 por meio do formulário on-line .

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