Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de uma grande quantidade de drogas na última segunda-feira (20), no Bairro Córrego do Ouro, em Santos Dumont. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência usada para o tráfico.

No imóvel, os policiais apreenderam 50 pinos, 20 papelotes e duas barras de pasta base de cocaína, além de duas pedras brutas de crack. Também foram recolhidos três barras e dois potes grandes de skunk, seis porções de maconha, quatro mil pinos vazios e 300 frascos plásticos usados para armazenar "loló".

Na ação, a PM ainda recolheu R$ 390 em dinheiro, balanças de precisão, aparelhos celulares e uma motocicleta.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todo o material e os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

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